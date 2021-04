Giovedì Santo e lavanda dei piedi, cosa significa, perché viene fatta e cosa dice il Vangelo

Oggi 1 aprile è il Giovedì Santo della Settimana Santa che precede la Pasqua: come ogni anno viene fatta la lavanda dei piedi. Ma cosa significa davvero e perché si fa? La lavanda dei piedi è il gesto che Gesù ha compiuto durante l’Ultima Cena. Il fatto è narrato nel Vangelo secondo Giovanni.

Lavanda dei piedi, cosa dice il Vangelo

Durante la sera gli apostoli e il loro Maestro si riunirono nel luogo scelto da Gesù stesso. I Vangeli divergono riguardo agli avvenimenti succedutisi durante il pasto, in particolare quelli precedenti all’istituzione eucaristica. Giovanni nel Vangelo ci rivela già da principio lo stato d’animo di Gesù: “Sapendo che era giunta la Sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”.

I discepoli, ignari degli eventi che sarebbero presto accaduti, da uomini del loro tempo erano in contraddizione a causa dei posti (secondo Luca avviene dopo l’istituzione eucaristica): ognuno di loro desiderava un posto più onorifico e già nascevano le lamentele su chi di loro fosse il più grande fra i dodici Gesù aveva già precedentemente sedato una discussione simile con una parabola e con la celebre frase: “Gli ultimi saranno i primi”.

Ora a quell’umiliante scenata Gesù risponde, secondo Giovanni, con i fatti. Dopo avergli espresso come sia il più grande colui che si renderà schiavo dei suoi fratelli, Egli Si alza dal tavolo, Si cinge al fianco un asciugatoio e, preso un catino, comincia a lavare i piedi ai Suoi discepoli dimostrando come Lui, che era il Maestro, Si era reso il più umile fra loro. Solo Pietro tentò di fermare il gesto del Maestro, dicendo: “Signore, Tu lavi i piedi a me?” e ricevendo come risposta il fatto che, se non avesse accettato questo servigio, non sarebbe stato partecipe con Lui nel Regno dei cieli.

Il significato della lavanda dei piedi

La Chiesa vede nel gesto della lavanda dei piedi un simbolo dell’amore di Dio. Il gesto riassume tutta la vita di Gesù, il quale “non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la Propria vita in riscatto per molti”. Il gesto che compie Gesù non è dunque da intendersi come un rituale di purificazione sullo stile di quelli giudaici, ma viene visto come il simbolo della purificazione che attuerà per coloro che Gli appartengono con la Sua passione, morte e risurrezione, gesto estremo di amore per noi.

Lavarsi i piedi gli uni gli altri significa per i cristiani fare memoria dell’amore che Gesù ha avuto per i suoi discepoli. La Chiesa cattolica rivive il gesto della lavanda dei piedi durante la liturgia del Giovedì santo, nella Messa in Cena Domini. Questa memoria prende anche il nome di Mandatum. I cistercensi praticavano questo gesto settimanalmente, ogni sabato, all’interno della loro comunità.