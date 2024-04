Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano, pubblica un nuovo messaggio ricevuto, secondo quanto il suo sito afferma, il 3 aprile, come ogni 3 del mese. Ieri Cardia non era presente al rosario e la sua scelta poteva essere interpretata come volontà di tenere conto delle indicazioni di mons. Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana, secondo il quale non c’è nulla si soprannaturale e aveva vietato i raduni. Cardia ha allora scelto il web per veicolare il presunto messaggio mariano.

Nel presunto messaggio mariano, che Gisella Cardia afferma di avere ricevuto ieri 3 aprile, c’è un riferimento al clero: “Prendete le mani dei sacerdoti. Portateli verso la giusta via e amateli, affinché non si perdano”.

Il portavoce della diocesi di Civita Castellana, interpellato dall’ANSA, afferma che “al momento” non è prevista alcuna scomunica nei confronti di Cardia, come anche non ci sono “trattative” tra la diocesi e i legali della presunta veggente, come invece era emerso dalle indiscrezioni pubblicate su alcuni siti.