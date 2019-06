GIUGLIANO (NAPOLI) – Momenti di tensione e confusione in un complesso di piscine e parco giochi di Giugliano, in provincia di Napoli. Alle 16:30 circa alcune madri hanno attirato l’attenzione dei bagnini perché i loro figli presentavano chiazze rosse e bolle in diverse parti del corpo. Nel giro di pochi minuti l’allarme si è diffuso e altre famiglie hanno chiesto l’intervento anche delle ambulanze.

Alcuni bagnanti hanno contattato la polizia e sul posto sono arrivate alcune volanti. Diversi testimoni hanno raccontato che d’improvviso il colore delle acque delle piscine è diventato verde. Sui social network qualcuno ha scritto che l’acqua sarebbe stata senza cloro. Medici e infermieri hanno soccorso sul posto diversi bambini, mentre almeno due sono stati trasportati al vicino presidio sanitario San Giuliano di Giugliano. Le piscine sono state chiuse. (Fonte: Agi)