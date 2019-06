ROMA – Non diremo che si è tolta un peso dallo stomaco, non è il caso: Giulia Brignani ha appena concluso gli esami di maturità, anche l’estrazione della busta è andata bene, ha ringraziato la commissione, si è accarezzata la pancia sorridendo alla piccola Grace che all’ottavo mese per qualche ora ha smesso di tirar calci. Giulia ha passato l’orale all’istituto enogastronomico Einaudi di Piadena, in provincia di Cremona, ora l’aspetta la vacanza più bella e lunga della sua breve esistenza. Una vacanza da giovane madre diplomata.

Il peggio ormai è alle spalle: “Dopo aver scoperto di essere incinta, all’inizio del quinto anno, ho attraversato momenti difficili. La mia famiglia e i miei fratelli, Domenico, Roberta e Rita, mi hanno spinto ad andare avanti”. Temeva di non poter finire gli studi.

“Ora per me arriverà il bello”, racconta la ragazza al Corriere della Sera, “la vacanza di maturità la faremo insieme, quando saremo tutti e tre. Sarà il primo viaggio della nostra famiglia e sarà bellissimo”. Grace, Giulia e Damiano, il padre. Più i tanti giovani zii della quinta A. (fonte la Provincia di Cremona)