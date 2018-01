RIMINI – Sabato 13 gennaio, come ogni mattina, Giulia Cesarini era scesa a comprare il pane quando un malore l’ha colta senza preavviso. Si è accasciata a terra e di lì a poco è morta nonostante i lunghi e disperati tentativi dei soccorritori per rianimarla. Giulia aveva appena 26 anni: è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale a Rimini, dove viveva da alcuni anni.

La tragedia si è consumata intorno a mezzoggiorno nel centro di Rimini. Qui la ragazza, originaria di Pesaro, si era trasferita dopo aver trovato lavoro in un laboratorio di analisi di San Giovanni in Marignano.

Sono ancora sotto choc i familiari, i genitori Stefano Cesarini e Claudia Piemonti, il fratello e una sorella più piccola, i nonni e i tantissimi amici di Pesaro. Chi la conosceva, racconta Il Resto del Carlino, la vedeva sempre sorridente. Giulia non aveva mai sofferto di cuore né altri problemi di salute. Ragion per cui le autorità hanno disposto l’autopsia per accertare le esatte cause della sua morte.