TERAMO – Giulia Di Sabatino non si è lanciata dal cavalcavia dell’autostrada, ma è stata vittima di omicidio. È quanto emerge dai referti degli esami condotti dai Ris di Roma sugli indumenti indossati dalla bionda diciannovenne la sera della sua morte, il 1 settembre 2015 e sulle scarpette da ginnastica che indossava.

Sotto le scuole delle scarpe, infatti, non sono state trovate tracce di ruggine e terriccio presenti sul parapetto del cavalcavia dell’autostrada A14, tra Giulianova e Mosciano. La ragazza, i cui resti sono stati trovati sull’asfalto delle strada sottostante all’alba, dunque, non ha scavalcato la balaustra di metallo, ma è stata lanciata. Non è escluso che la ragazza potesse essere già morta o in stato di incoscienza.

