Sugli F35 schierati nella missione Nato a Malbork in Polonia vola anche Giulia, prima – e al momento unica – pilota donna italiano del caccia di quinta generazione.

Top Gun Giulia: la prima pilota di caccia italiana

“Presto – spiega Giulia (il cognome non si può indicare per motivi di sicurezza, ndr) – non sarò più la sola, perché altre ragazze hanno intrapreso lo stesso mio percorso. La passione del volo – racconta – l’ho avuta fin da piccola. È un lavoro impegnativo, che assorbe tanto. Chi vuole farlo deve sapere che bisogna sacrificarsi e sapere affrontare le sfide senza spaventarsi”.

E la militare assicura di aver avuto forte sostegno dalla famiglia. “Sono molto orgogliosi di me. Sicuramente per loro è difficile, c’è preoccupazione, anche se la nascondono”, fa sapere.