Giulia Stanganini avrebbe ucciso anche il figlio di 3 anni: la 37enne è già in carcere per aver fatto a pezzi la madre (foto ANSA)

Giulia Stanganini, la 37enne in carcere perché accusata di aver fatto a pezzi il cadavere della madre, ora è accusata anche di aver ucciso, soffocandolo, il figlio Adam di soli 3 anni e mezzo.

La nonna del piccolo, secondo gli investigatori, accusava la figlia di avere causato la morte del piccolo tanto che i vicini l’avevano sentita chiamare la figlia “assassina”. E per questo, secondo la procura, Giulia Stanganini aveva ucciso la madre, Loredana Stupazzoni, bidella in pensione di 63 anni trovata impiccata in casa e poi ne aveva smembrato il corpo.

Giulia Stanganini nega l’omicidio della madre

La donna ha sempre però negato di avere ucciso sua mamma: presentandosi in questura alle 4 del mattino, aveva raccontato di averla trovata impiccata e, dopo ore in preda alla confusione, di avere fatto a pezzi il corpo per disfarsene. I pm hanno chiesto al gip la custodia anche per quell’omicidio ma il gip ha respinto. La morte di Stupazzoni potrebbe essere compatibile con un suicidio, aveva scritto il medico legale.

“Faremo appello – ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi – perché per noi tutti gli indizi ci portano a ritenere che la Stupazzoni non si sia tolta la vita da sola”. In effetti, la ex bidella la mattina aveva contattato la banca per fissare un appuntamento, aveva preso due volte il taxi, non aveva lasciato alcun biglietto e chi la conosceva non aveva avuto segnali di alcun tipo.

Dopo la morte del piccolo Adam, però, la vita tra le due donne era diventata complicata e le liti sempre più frequenti.