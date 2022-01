Giuliano Ferrara, infarto nella notte: ricoverato in ospedale, è in gravi condizioni (foto Ansa)

Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo un infarto che lo ha colpito nella notte nella sua casa di Scansano, in Maremma. Secondo quanto si è appreso, Giuliano Ferrara si è sentito male intorno alle 23 di giovedì sera. Il 118 lo ha portato d’urgenza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica. Adesso si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

Le condizioni

Le condizioni di Giuliano Ferrara dopo l’intervento sono considerate stabili ed è ricoverato con prognosi riservata. Il giornalista ora è tenuto sedato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic).

I messaggi di solidarietà

“Un augurio di pronta guarigione a Giuliano Ferrara. Una grande penna e una grande testa del giornalismo e della politica italiana, a cui ha sempre partecipato con passione e impegno. Forza Giuliano, siamo con te!”. Lo scrive su Twitter il Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera Ettore Rosato.

“Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano Ferrara. Forza!” scrive invece su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

“Auguri di pronta guarigione a Giuliano Ferrara. Prego per la sua salute. Forza!” è il messaggio di Antonio Tajani di Forza Italia.