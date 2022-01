Giuliano Ferrara sta meglio. Il giornalista, dopo l’infarto e il ricovero d’urgenza di ieri all’ospedale di Grosseto, oggi, racconta la moglie, sta migliorando.

Le parole della moglie di Giuliano Ferrara

“Sì, glielo confermo – racconta all’Adnkronos la moglie Anselma Dell’Olio – Giuliano fortunatamente sta migliorando”. Il fondatore de ‘Il Foglio’ ha subito nella notte un’operazione di angioplastica, ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio del capoluogo toscano.

“La nottata è trascorsa tranquilla e stamane ha chiesto un libro. Evviva!”, ha detto Dell’Olio. In Toscana il giornalista passa molto del suo tempo. Lì ha una tenuta agricola dove produce anche il famoso vino Morellino di Scansano.

Tanti i messaggi di solidarietà

Tanti i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore per Ferrara. Messaggi arrivati dall’ex ministro per i Rapporti con il Parlamento, da Piero Fassino a Matteo Salvini, fino a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Ferrara, come racconta il Fatto Quotidiano, ha da poco compiuto 70 anni e per l’occasione il 7 gennaio scorso scrisse una lettera al giornale che ha fondato, raccontando la sua vita “normale”: “Non pensavo di finire nella normalità, nel gusto del dettaglio, nella natura di stagione con rapide incursioni nella mia città di lunga durata, percorrendo ogni giorno la strada di ieri come un elegiaco in ritardo sugli appuntamenti, pieno di tempo da dissipare”.