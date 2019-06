Giulianova, 15enne si allontana in mare con un materassino: disperso

GIULIANOVA – Quindicenne si allontana in mare con un materassino e scompare in balia del mare agitato.

Sono in corso le ricerche in mare, a Giulianova (Teramo), di un quindicenne che, in compagnia di un coetaneo, ieri, lunedì 24 giugno, si era allontanato a bordo di un materassino.

Dopo un po’ l’amico è tornato a riva, mentre dell’altro ragazzino si sono perse le tracce. Sembra che alcuni testimoni l’abbiano visto in balia del mare agitato.

Durante le ricerche è stato trovato un costume che, a detta dell’amico, potrebbe essere quello indossato dal coetaneo disperso.

Si è anche alzato in volo un elicottero della Guardia costiera che sta cercando tracce sulla scogliera nei pressi del porto di Giulianova. In zona soffia vento forte e il mare è agitato. In allerta anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo.

igili del fuoco e personale dei soccorsi speciali Smts-Opsa della Croce Rossa, con sommozzatori, moto d’acqua e gommoni. Le ricerche sono concentrate nella zona dei moli del porto di Giulianova.

Fonte: Ansa.