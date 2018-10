GIULIANOVA – Trova e restituisce un portafoglio con 410 euro. Protagonista della vicenda è Zled Gara, 25 anni, commerciante di origine tunisine che, trovato il portafoglio, non ha avuto dubbi e si è recato subito alla caserma dei carabinieri. E proprio qui, nella caserma dei carabinieri, il 25enne ha trovato anche la proprietaria del portafoglio, una donna di 70 anni.

“Ero a bordo del mio furgone – racconta Zled al Centro – quando sulla statale Adriatica al centro di Giulianova ho notato un portafogli. Mi sono fermato, l’ho raccolto e dentro ho trovato la somma di 410 euro, oltre ad una busta paga intestata a R.G., una donna che ho saputo dopo essere residente a Giulianova Paese e che si reca al lavoro al Lido a piedi. Sono andato dai carabinieri e proprio davanti alla caserma ho incontrato quella signora che stava denunciando lo smarrimento. Mi ha raccontato che quella somma era il ricavato di un mese di lavoro di pulizie che, all’età di 70 anni, è costretta ad eseguire per arrotondare la pensione. Le ho riconsegnato tutto con grande soddisfazione. Devo dire che in molti mi hanno criticato per aver scritto sui social del ritrovamento e che volevo riconsegnare quella somma al legittimo proprietario. Ma non m’importa. Lo rifarei ancora, sempre più convinto di essere nel giusto”.