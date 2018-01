UDINE – Un infarto ha stroncato Giulio Tosca, il noto artista di Moggio Udinese. L’uomo aveva 52 anni e il malore non gli ha lasciato scampo: è morto nella sua casa la sera di mercoledì 10 gennaio. Solo 10 giorni fa Tosca aveva perso la madre, morta il 31 dicembre. L’artista, nato a Gemona del Friuli, era molto conosciuto a Moggio e lascia due figli piccoli.

Paola Treppo sul Gazzettino scrive che i soccorsi sono stati inutili, il malore è stato improvviso e per lui non c’è stato nulla da fare. Il sindaco di Moggio, Giorgio Filaferro, ha dichiarato;

“«La comunità è in lutto per questa grave perdita – dice addolorato il sindaco, Giorgio Filaferro -; lo avevo incontrato martedì scorso al bar; stava benissimo, come sempre. Abbiamo bevuto un caffè e lui mi ha parlato dei suoi progetti artistici. La notizia della sua morte ci ha sconvolto. Le condoglianze ai congiunti da parte di tutta l’amministrazione comunale»”.