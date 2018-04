PALERMO – Grave incidente in Sicilia: l’ex magistrato del pool antimafia Giuseppe Ayala, 73 anni è rimasto ferito in un incidente a Palermo, all’ingresso del parco della Favorita.

Secondo le prime ricostruzioni, il giudice stava percorrendo in sella alla sua moto la strada che immette in viale Diana in direzione Mondello quando è finito contro un’auto che veniva in senso contrario, contromano.

Ayala è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, al Villa Sofia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Si sarebbe rotto un femore.

Già nel luglio del 2011 il giudice Ayala era finito in ospedale per un incidente mentre era in moto. In quel caso venne dimesso dopo una notte in ospedale per accertamenti.