PORDENONE – Era uscito a provare la motocicletta nuova, appena comprata con i soldi vinti alla lotteria. Ma è finito contro un muro. E’ morto così Giuseppe Bravin, 63 anni, di Polcenigo (Pordenone). La tragedia si è consumata martedì 24 aprile a Budoia, lungo la Pedemontana Occidentale, la strada provinciale 29.

L’uomo aveva approfittato della bella giornata di sole per saltare in sella alla sua Honda Crb, gialla fiammante. All’improvviso però ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, finendo la sua corsa contro un piccolo muro.

Nell’impatto, che non ha coinvolto altri mezzi, Bravin ha riportato ferite mortali. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del personale medico della centrale Sores di Palmanova: per lui non c’era più nulla da fare.