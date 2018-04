PADOVA – Era entrato da poco in pensione, Giuseppe Iorio, 59 anni, militare dell’Esercito in servizio a Padova da oltre trent’anni, morto nella sua abitazione per un infarto.

Da tre giorni Giuseppe Iorio non rispondeva. Quando sabato 7 aprile la polizia è entrata nell’abitazione hanno ritrovato l’uomo era riverso sul pavimento.

Il pubblico ministero di turno Emma Ferrero ha disposto l’affidamento della salma ai familiari. Subito è stato informato del fatto il fratello, che vive in provincia di Foggia.

“Era arrivato nel 1983 e non se n’è più andato – dice il fratello che ora si sta occupando di tutte le pratiche legali, oltre che dell’organizzazione del funerale – Era in pensione da qualche anno ormai e aveva una vita molto tranquilla”.

Iorio viveva solo e non aveva figli. A Padova lo conoscevano in tanti ma il funerale sarà comunque celebrato nel suo paese natale.