Giuseppe Papa, il sindaco di San Bassano va a prendere gli anziani a casa per farli vaccinare

E’ andato a prenderli con il pullman e li ha portati a vaccinarsi. Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano (Cremona), per cercare di risolvere alcuni disservizi ha deciso di risolvere il problema andando a prendere lui, casa per casa, gli anziani del suo Comune.

Papa, che per tanto tempo è stato capo della Protezione Civile locale, è andato in Comune, ha consultato gli elenchi per trovare gli ultraottantenni residenti a San Bassano e poi è andati a prenderli in pullman:

Giuseppe Papa: “C’erano le fiale Pfizer aperte e mancavano gli anziani”

“Da quel che ho capito – racconta il primo cittadino a Repubblica – il sistema informatico di Regione Lombardia non chiama le persone che hanno dato il numero fisso di casa invece che quello di cellulare” […] “Quindi c’erano le fiale Pfizer aperte e mancavano gli anziani”.

Così, una volta visionato l’elenco degli over 80 della sua cittadina, Papa è andato a prendere gli anziani a casa portandoli al centro preposto alla vaccinazione. “Ne ho portati 20 ieri e 30 oggi, oltre a una quindicina di maestre”.

Giuseppe Papa: “Hanno commesso degli errori, fa niente, rimediamo”

A chi gli ricorda “c’è qualcuno che ha sbagliato, però, a Palazzo Lombardia”, il sindaco Giuseppe Papa replica: “Hanno commesso degli errori, fa niente, rimediamo. Se ci dessero un centro vaccinale da gestire qui a Bassano, chiuderemmo davvero entro giugno le vaccinazioni”.