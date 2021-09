E’ morto mercoledì mattina Giuseppe Sabella, il comandante dei carabinieri di Calamoanci, in provincia di Agrigento. E’ morto in caserma, dove aveva il suo alloggio, a soli 47 anni a causa di un ictus improvviso. Sanitari e medici dell’ambulanza del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La vita di Giuseppe Sabella

Sabella, sposato e padre di due figli, si era insediato al comando della stazione dei carabinieri di Calamoanci il 27 agosto dello scorso anno. Come riporta AgrigentoNotizie era nell’Arma dei carabinieri da oltre venti anni e aveva prestato servizio prima in Calabria per poi tornare in Sicilia nella stazione di Burgio e poi alla tenenza di Ribera.

“Un uomo, un comandante esemplare, un padre modello che lascia un vuoto incolmabile tra i carabinieri della nostra provincia – dice il comandante provinciale dell’Arma di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo -. Giuseppe, il luogotenente Sabella sarà sempre nella nostra memoria e vivrà con noi. Insieme a tutti coloro i quali hanno donato la propria vita per proteggere il prossimo. Per difendere i deboli e per contribuire a rendere sicuro e fare grande il nostro Paese”.

Funerali e lutto cittadino

Il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, ha proclamato per oggi il lutto cittadino in occasione dei funerali del carabiniere. Funerali che saranno celebrati alle ore 16 nella chiesa di San Michele a Sciacca.