Giuseppe Sebastiani, 80 anni, per undici, dall’89 al 2000, comandante della stazione carabinieri del Ronco, è morto nella sua proprietà vicino Rimini, travolto da un albero che stava togliendo dal terreno. Sebastiani era nato a Novafeltria (Rimini), dove aveva ereditato dalla famiglia il terreno in cui stava lavorando. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, attorno alle 19.

La morte di Giuseppe Sebastiani

Come riporta Il Resto del Carlino, inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, accorsi sul posto sperando di potergli salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Novalfetria, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Secondo le prime informazioni Sebastiani domenica era nel suo terreno per abbattere l’albero. Un intervento necessario per consentire lo svolgimento di alcuni lavori. L’80enne si era così messo a lavorare per segare il tronco da terra, senza salire su una scala. Ma il tronco l’ha travolto e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.