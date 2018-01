ROMA – Giuseppe Sgarbi, il padre di Vittorio, è morto oggi a 97 anni. Farmacista ma anche autore di quattro romanzi, tutti editi da Skira.

Lungo l’argine del tempo (2014, Premio Bancarella Opera Prima e Premio internazionale Martoglio); Non chiedere cosa sarà il futuro (2015); Lei mi parla ancora (2016, Premio Riviera delle Palme), struggente, appassionata elegia dedicata alla sua “Rina”, Caterina Cavallini, scomparsa nel 2015. Fino all’ultimo “Il canale dei cuori”, in uscita l’8 febbraio (sempre per Skira).