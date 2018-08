FASANO (BRINDISI) – Un 20enne di Fasano, Giuseppe Vinci [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], è morto all’alba di oggi, martedì 14 agosto, in un incidente stradale con la sua moto, nei pressi di Speziale, frazione di Fasano.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane, alle ore 5,45, stava andando al lavoro quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto finendo fuori strada. I carabinieri stanno verificando se nell’incidente siano coinvolte automobili.

E sempre alle porte di Brindisi è deceduto anche il 21enne Matteo Machì. Il ragazzo è morto mentre altre due persone, di 22 e 23 anni, sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle porte di Brindisi.

Alle 3, su un cavalcavia che conduce a Tuturano, frazione di Brindisi, il conducente di una Mini Cooper ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Machì, che era seduto sul sedile posteriore, è morto. Mentre le altre persone che erano nell’auto sono in ospedale, non in gravi condizioni. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.