GIUSSANO (MONZA-BRIANZA) – Incidente mortale martedì 5 maggio a Giussano, in provincia di Monza e Brianza: un giovane di 29 anni, Luigi Cardone, è deceduto in uno scontro in moto in via Monte Grappa.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, secondo quanto riferisce l’Azienda regionale emergenza urgenza.

Cardone stava percorrendo via Monte Grappa quando ha perso il controllo della propria moto, dopo una carambola contro il cordolo del marciapiede.

Il giovane è finito prima contro un palo della luce e poi contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Sulla dinamica del caso indaga la polizia locale di Giussano.

Al momento sembra che non ci siano altre persone coinvolte nell’incidente.

Non è chiaro che cosa abbia fatto perdere il controllo della moto al giovane.

Luigi Cardone era originario di Foggia, lascia i genitori e un fratello.

Molti i messaggi commossi degli amici sulla sua pagina Facebook: “Non riesco ancora a crederci sono senza parole – ha scritto una delle amiche di Luigi – Ma stasera sto pensando tanto all’estate che abbiamo trascorso tutti insieme a Termoli da me e alle risate che ci facevi fare con le lacrime agli occhi!!! Voglio ricordarti sempre così sorridente… Ciao Gigi riposa in pace”. (Fonte: Fanpage)