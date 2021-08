Giussano (Milano), pizza e cocaina da asporto: arrestato per spaccio un pizzaiolo

Giussano (Milano), pizza e cocaina a domicilio: arrestato per spaccio un pizzaiolo (Foto Ansa)

Pizza e cocaina da asporto: la consegna sarebbe avvenuta in una pizzeria di Giussano, in provincia di Milano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri.

Pizza e cocaina da asporto in una pizzeria a Giussano (Milano)

Il titolare della pizzeria, un uomo di 38 anni, è stato arrestato per spaccio dai carabinieri, che hanno trovato la droga nascosta nei barattoli del sale e di altri ingredienti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo metteva le bustine con la cocaina dentro al cartone per la pizza da asporto.

Il blitz dei carabinieri alla pizzeria che spacciava cocaina

I militari hanno fermato un cliente il pomeriggio di domenica 29 agosto e hanno scoperto una bustina con la droga sopra una pizza margherita.

E’ scattata quindi la perquisizione del locale, e sono state trovate cinquanta dosi nascoste in cucina, in barattoli di vari ingredienti per la preparazione delle pizze.

I militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, due cellulari e circa 700 euro in contanti.