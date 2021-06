Gli sposi di Codogno: un vaccino dopo cerimonia e pranzo nuziali. Nel giorno del matrimonio hanno deciso di regalarsi anche il vaccino. Si tratta di una coppia che si è sposata, ha dato il ricevimento di rito e, poi, è arrivata all’hub vaccinale di Codogno per ricevere la proprio dose di siero anti-covid.

Gli sposi di Codogno: un vaccino dopo cerimonia e pranzo nuziali

Per lui si trattava della seconda dose. E, quando è andato in rete per prenotarsi, è venuta fuori proprio la data del matrimonio, che lui si è guardato bene dal rifiutare: anzi.

E’ così che la futura consorte è, a sua volta, corsa a prenotarsi per la prima dose e per lo stesso identico giorno. Tanto lo stupore suscitato ma comprensibile: una coppia in abiti di nozze a un hub vaccinale non si era, forse, proprio mai vista prima.

Una giornata davvero speciale: cerimonia nuziale, pranzo di rito e via verso il palazzetto dello sport. E’ qui la festa, all’hub vaccinale. Comunque originalissimo.