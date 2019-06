RAVENNA – Incidente terrificante tra un’auto e un trattore sulla via Reale a Glorie di Mezzano, alle porte di Ravenna. Tre persone, due uomini e una donna, sono morte nello schianto. La tragedia si è consumata poco dopo le 15 di sabato 29 giugno, all’altezza dell’incrocio con via della Ferrovia.

L’auto, una Fiat Punto, viaggiava in direzione Nord, quando per cause ancora da chiarire si è scontrata frontalmente col mezzo agricolo che proveniva dalla direzione opposta. La parte anteriore dell’auto si è letteralmente sbriciolata: per estrarre i tre corpi, è stato necessario l’intervento della gru dei vigili del fuoco che ha sollevato il mezzo pesante per consentire le operazioni di soccorso. Ma per i tre occupanti della vettura non c’è stato nulla da fare: sono tutti morti sul colpo. Alla base dell’incidente, un probabile salto di corsia.

Al momento l’unica persona di cui si conosce l’identità è la donna, di 34 anni, identificata grazie ai documenti trovati in macchina. Il conducente del trattore, un giovane di Alfonsine di 27 anni, si trova in stato di shock ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

A causa del sinistro è stato provvisoriamente chiuso un tratto della statale 16 Adriatica, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 137,8. Sul posto, anche il personale di Anas per ripristinare la circolazione. (Fonte: Ansa)