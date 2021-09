Goia Tauro, perde il controllo dello scooter e finisce contro un’auto: morto 50enne

Un 50enne, Domenico D’Agostino, di Taurianova, è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 settembre, in un incidente stradale avvenuto nei pressi della rotatoria allo svincolo dell’Autostrada A2 a Gioia Tauro.

La prima ricostruzione dell’incidente

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo venendo sbalzato dal mezzo e finendo contro un’auto che procedeva in direzione opposta. Inutile l’intervento dei medici del 118. L’uomo, infatti, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia per i rilievi.

L’uomo – scrive lacnews24.it – stava percorrendo il tratto di statale 18 tra Taurianova e Gioia Tauro. Lo scontro è avvenuto nel rettilineo tra il centro commerciale Porto degli ulivi e la rotonda di accesso all’uscita dell’autostrada della città portuale”.

Sotto choc l’autista della macchina

“L’auto – si legge ancora – contro cui si è scontrato è un Volkswagen Golf, il conducente è rimasto illeso ma sotto choc

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo alla guida della macchina non abbia alcuna responsabilità nella dinamica dello scontro”.