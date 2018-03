CREMONA – Aveva trascorso la serata di venerdì con gli amici in un locale di Manerbio (Brescia). Prima di rincasare, si è trattenuto in piazza Roma nel suo paese, Grontardo, in provincia di Cremona, per scambiare quattro chiacchiere. Ed è lì che all’1:20 Davide Strenga, 22 anni, è stramazzato al suolo, privo di sensi. Subito sono arrivati i soccorsi e i carabinieri.

Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Cremona dov’è morto alle 7. Viveva in paese coi genitori e il fratello, che è vicesindaco. Lavorava in una ditta del posto, specializzata in impianti idraulici. La procura della Repubblica ha disposto l’autopsia.