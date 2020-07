Gorizia, bimbo di 12 anni cade nel pozzo. Salvataggio in corso. Lui non risponde (foto Ansa)

Gorizia, bimbo di 12 anni cade nel pozzo: muore dopo un volo di 30 metri.

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia.

Secondo le prime informazioni, il ragazzino era in gita con il centro estivo.

Il bambino stava visitando il Parco assieme agli animatori di un centro estivo a cui stava partecipando.

Da quanto si apprende, era in corso un’attività ludica, forse una caccia al tesoro.

. Non è ancora stato chiarito se il piccolo abbia spostato volontariamente la piastra di sicurezza situata sopra il pozzo se questa abbia ceduto improvvisamente .

Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre.

Il pozzo nel quale è caduto il bambino non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo.

Si tratta di un tipico pozzo dalla muratura circolare alta circa 50 centimetri.

I vigili del fuoco, con il personale Saf, hanno cercato di recuperare il dodicenne che però non avrebbe mai risposto alle sollecitazioni dei soccorritori dopo essere precipitato nella cavità asciutta.

Sul posto sono presenti anche carabinieri e personale del 118.

La vicenda, purtroppo, fa subito venire in mente la storia del piccolo Alfredino, il bambino morto nel 1981 dopo essere caduto in un pozzo vicino Frascati.

Le parole del sindaco di Gorizia

“E’ una tragedia che non riesco nemmeno a commentare, sono distrutto dal dolore per questo dramma che ci colpisce in maniera così devastante”.

Queste le parole del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

Il primo cittadino, appena appresa la notizia della tragedia, è corso sul posto.

“La nostra comunità è letteralmente sconvolta per quanto successo – ha concluso il sindaco – il piccolo è figlio di una coppia molto nota in città: nei prossimi minuti mi recherò personalmente a casa loro per far sentire la vicinanza della comunità”.

Il pozzo dove è caduto il bambino, dice il sindaco, aveva una copertura fissata in maniera stabile e, proprio di recente, era stata oggetto di controlli.

“Nessuno riesce a darsi una spiegazione – ha spiegato commosso – erano state fatte tutte le verifiche rispetto alle misura di sicurezza adottate.

Il coperchio del pozzo era ancorato con quattro giunti su ognuno dei lati. Da quanto mi hanno riferito, gli animatori del Centro estivo avevano posizionato sopra la mappa della caccia al tesoro, usandolo come appoggio”. (Fonte: Ansa).