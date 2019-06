GORIZIA – Esplosione a Gorizia all’alba di giovedì 20 giugno. Una palazzina di due piani è completamente crollata dopo un boato avvertito anche da molto lontano e scambiato per una scossa di terremoto.

La deflagrazione, forse dovuta ad una fuga di gas, è avvenuta alle 4:20 di giovedì 20 giugno e sarebbe partita, secondo le prime informazioni, da un solaio di un piano rialzato dell’edificio di viale XX Settembre. Si cercano i tre abitanti, che potrebbero essere sotto le macerie.

Nella palazzina, infatti, ci sono tre appartamenti, ma solo due risultano abitanti, uno da una persona sole a l’altro da una coppia, la cui auto è stata trovata parcheggiata in strada. I carabinieri hanno provato a contattare i proprietari al telefono ma inutilmente.

I soccorritori hanno riferito di un forte odore di gas e i tecnici sono intervenuti per interrompere la fuoriuscita. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Sono in corso anche verifiche nei palazzi adiacenti per controllare la tenuta strutturale. La forza dell’esplosione significa che la quantità di gas accumulata deve essere stata notevole. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, proprio nei pressi, sulla strada, di recente sarebbe stato compiuto un intervento che avrebbe riguardato condutture del gas. (Fonti: Ansa, Agi)