Gorizia, registrato un caso di Dengue. Il sindaco: “Disinfestazione nell’area interessata”

Un caso di Dengue è stato registrato a Gorizia. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha accertato un caso portato nel Comune di Gorizia da un residente proveniente dall’estero. Lo ha reso noto il sindaco Rodolfo Ziberna.

Le parole del sindaco

“Una persona ha contratto il virus all’estero, accertato poi dalle nostre autorità sanitarie, dopo il rientro e i primi sintomi – ha aggiunto – La febbre Dengue è una malattia virale diffusa dalle zanzare infette del genere Aedes. Non è trasmissibile da uomo a uomo ma la persona contagiata può essere punta da altre zanzare che poi potrebbero trasmettere il virus ad altre persone”.

La disinfestazione

Per questa ragione il sindaco ha annunciato che sarà eseguita una disinfestazione contro le zanzare tra oggi e lunedì, come previsto dalla normativa, nell’area interessata. Tutte le attività sono seguite e coordinate dalla Regione Fvg.

Cos’è e come si trasmette la Dengue

La febbre dengue è generalmente lieve, con sintomi che comprendono febbre, forte mal di testa e dolore dietro agli occhi. Non esiste una cura o un trattamento specifico, e nella maggior parte dei casi la guarigione è nell’arco di una settimana e senza complicazioni persistenti; tuttavia nei pazienti anziani o persone che soffrono di altre patologie, la febbre può essere molto alta con difficoltà respiratorie e sangue nelle urine. La pressione sanguigna può diventare pericolosamente bassa, provocare uno shock e persino la morte.

A veicolare la febbre dengue, la febbre gialla e lo Zika è la zanzara tigre, Aedes aegypti, un insetto appartenente alla famiglia Culicidae. Wolbachia, scoperto dagli scienziati negli Anni ’20, altera lo stato di compattazione del DNA negli spermatozoi dei maschi infetti, in modo tale che solo una femmina infettata dallo stesso ceppo possa decifrarne il “codice segreto”.

Una zanzara non infetta o infettata da un ceppo diverso non potrà farlo, e gli embrioni saranno tutti sterili.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la febbre dengue “è diffusa in tutti i tropici”, con variazioni locali “in base alle precipitazioni e alla temperatura”