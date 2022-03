Gorizia, una “Z” sotto l’abitazione di una famiglia ucraina. La denuncia di Ettore Rosato (Italia Viva)

Una “Z” – la lettera usata dalla propaganda russa come segno distintivo per appoggiare l’invasione in Ucraina – è stata disegnata sotto l’abitazione di una famiglia ucraina a Gorizia.

Il post di Ettore Rosato (Italia Viva)

A denunciare l’episodio sui social è il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, definendo il gesto un “atto vile”. “Una ‘Z’ – scrive – simbolo della propaganda russa, di solito esibita mettendo in fila le mostrine strappate ai soldati ucraini uccisi contro l’esercito di Putin. Una lettera intrisa del sangue di chi sta cercando di resistere, di difendere il proprio diritto alla libertà e all’ esistenza. Atto vile, fatto in un Paese che condanna con fermezza Putin e la sua aggressione. Un abbraccio solidale alla famiglia che vive in Italia, con un pensiero al dolore e alle preoccupazioni che in queste settimane stanno attraversando le loro vite”.

Za Pobedu, Per la vittoria: ecco cosa significa la Z sui carri armati russi

Za pobedu, Per la vittoria. La zeta disegnata sui carri armati russi e usata nella propaganda come segno distintivo per appoggiare l’invasione in Ucraina sta per Za pobedu che tradotto in italiano è Per la vittoria. Insomma: un motto nazionalistico. Una campagna di marketing. In termini spicci: propaganda.