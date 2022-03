Incidente mortale a Gorla Minore, in provincia di Varese. Un motociclista ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto. Il centauro avrebbe perso la vita in seguito ad uno scontro contro un muro dopo aver perso il controllo della sua moto. La storia è raccontata da varesenews.it.

Gorla Minore, motociclista muore dopo un terribile incidente

Come scrive varesenews.it, ci sarebbe stato uno scontro tra un’auto e una moto a Gorla Minore. Sarebbe morto il motociclista sbalzato contro un muro. Sul posto sarebbero accorsi il personale medico con un’ambulanza della croce rossa di Legnano e un’auto medica.

L’impatto sarebbe avvenuto tra la via Veneto e la provinciale 21 di via Raimondi. Come scrive varesenews.it, si sarebbe verificato un terribile incidente a Gorla Minore lungo la via Vittorio Veneto dove poco prima delle 9 di mercoledì 16 marzo si sarebbero scontrati un’automobile e una moto.

L’impatto sarebbe stato violentissimo e sarebbe avvenuto all’incrocio tra la via Veneto e la strada provinciale 21 di via Raimondi. Il motociclista a bordo di uno scooter, in seguito allo scontro, sarebbe stato sbalzato a diversi metri fino a sbattere contro un muretto.

Incidente Gorla Minore, il motociclista è morto sul colpo

Sul posto sarebbero accorsi il personale medico con un’ambulanza della croce rossa di Legnano e un’automedica. Ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo trovato dai soccorritori con traumi multipli e in arresto cardio circolatorio. L’uomo sarebbe morto sul posto nel giro di pochi minuti.