Tragedia nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre a G0rlago in provincia di Bergamo. Lungo la strada provinciale 91 , nel tratto di via Primo Maggio, alle 2 circa, due auto (entrambe delle Wolksvagen Golf) si sono violentemente scontrate in quello che sembra un frontale. Nell’incidente è morto Francesco Epis, un 31enne di Alzano Lombardo. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Gorlago, incidente tra due auto nella notte: un morto e quattro feriti

ll violento incidente è avvenuto all’altezza di una rotonda. Sul posto sono accorse cinque ambulanze, la Polizia stradale e una ditta che ha in cura la gestione della strada. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Tra loro alcuni giovanissimi:una ragazza di 16 anni e tre ragazzi di 18, 20 e 23 anni. I sanitari hanno provato a salvare la vita al 31enne le cui condizioni sono apparse subito come gravissime. Purtroppo ogni tentativo è stato vano: Francesco Epis è morto sul posto.

Incidente Gorlago, si studia la dinamica dell’incidente

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Le due vetture, praticamente distrutte, sono state poste sotto sequestro. La strada, nelle ore successive allo schianto, è stata ripulita e riaperta al traffico. Le condizioni dei quattro feriti che sono stati tutti ricoverati, fortunatamente non sono considerate gravi.