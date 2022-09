Un ragazzo di 20 anni soccorso ieri sera poco dopo le 20 in via dei Campi, a Gradisca d’Isonzo (Gorizia), a seguito di uno scontro avvenuto durante una partita di calcio. Una gara tra dilettanti sul campo da gioco nell’area degli impianti sportivi. La Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Fvg ha inviato tempestivamente sul posto un’automedica e un’ambulanza provenienti da Gradisca d’Isonzo e da Gorizia. Il giovane poi stabilizzato, intubato e trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale triestino di Cattinara. I sanitari si sono riservati la prognosi.