Grado, ciclista 44enne investito e ucciso da un Suv in via Monfalcone (foto d’archivio Ansa)

Un ciclista è stato investito e ucciso da un Suv nella mattinata di lunedì, 13 settembre, poco dopo le 6, lungo via Monfalcone a Grado (in provincia di Gorizia). La vittima è un ciclista gradese di 44 anni, Samuele Gregori. Le cause dell’incidente stradale sono al vaglio dei Carabinieri della locale stazione e dei colleghi della Compagnia di Monfalcone. Sul posto l’auto medica e l’elicottero sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova: il ciclista è deceduto all’istante. Per contribuire ai soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Illeso il conducente dell’auto.