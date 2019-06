GORIZIA – Da venerdì pomeriggio non si hanno più notizie di un uomo di 56 anni, disperso in mare a Grado (Gorizia). L’uomo, residente a Campolongo-Tapogliano, si era tuffato dalla sua barca per un bagno e non è più riemerso. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano in barca con lui.

Vane fino ad ora le ricerche nella laguna di Grado. Al momento della scomparsa, la barca si trovava nei pressi della spiaggia di Banco d’Orio. Diverse le squadre impegnate nelle ricerche, che coinvolgono la Guardia Costiera, i Vigili del fuoco del Distaccamento provinciale di Monfalcone, sommozzatori dei Vigili del Fuoco Trieste e un elicottero partito da Bologna.

A terra le operazioni sono coordinate dall’unità di crisi locale dei Vigili del fuoco. (Fonte: Agi)