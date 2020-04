TRIESTE – Per ben 11 volte è andata a fare la spesa nello stesso giorno. Per questo un’anziana di Grado, in provincia di Trieste, è stata multata, per aver violato le misure restrittive varate per l’emergenza coronavirus.

E’ accaduto sabato scorso, in centro a Grado, dove la donna è stata notata più volte nell’arco della stessa giornata a vagare per le strade. Di volta in volta riferiva di essere uscita per piccoli acquisti alimentari.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il Piccolo, già in un paio di incontri gli agenti della polizia locale l’avevano ammonita bonariamente a restare in casa.

All’ennesimo incrocio però i vigili sono dovuti passare alle maniere “forti” e l’hanno sanzionata con una multa di 280 euro, che aumenterà a 400 euro se non pagata entro 30 giorni. (Fonte: Il Piccolo).