Graduatorie ATA terza fascia: LINK per accedere alla domanda, scopri come compilarla, c’è tempo fino al 22 aprile

Graduatorie ATA terza fascia con la riapertura disposta con decreto n. 50 del 3 marzo 2021. Da oggi 22 marzo, fino al 22 aprile 2021, sarà possibile compilare la domanda online. I profili per i quali ci si può iscrivere, in base ai titoli di accesso posseduti, sono: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere.

Come compilare la domanda per le graduatorie ATA

Chi è già registrato al portale del Ministero dell’istruzione può accedere con le credenziali già in possesso. Se ancora non registrato si accede con le credenziali SPID. Come ricorda Orizzonte Scuola, subito dopo la scelta della provincia nella quale iscriversi e della scuola alla quale inviare la domanda, compaiono i dati anagrafici e di recapito. Ci sono i dati anagrafici e di recapito dichiarati in fase di iscrizione al portale del Ministero dell’Istruzione. Clicca qui per accedere alla domanda graduatorie ATA.

Graduatorie ATA, come si viene contattati

Saranno le scuole a convocare gli aspiranti a supplenze e a riscontrarne la disponibilità ad accettare o meno la proposta di assunzione. Si verrà contattati mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o tradizionale istituzionale o privata (PEO).

Il dm n. 50 del 3 marzo 2021 afferma infatti che l’istanza deve contenere “l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché, facoltativamente, il numero telefonico. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati”.