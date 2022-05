Graduatorie provinciali di supplenza GPS: come e quando iscriversi, come funziona (foto Ansa)

Da oggi, giovedì 12 fino al 31 maggio chi ne ha diritto si potrà iscrivere alle graduatorie provinciali di supplenza. In questo periodo quelli che il ministero definisce “gli aspiranti”, ovvero chi ne ha diritto, può chiedere l’inserimento, l’aggiornamento o il trasferimento in graduatoria. Ogni docente potrà iscriversi alla graduatoria di una sola provincia ma con la possibilità di poter scegliere più insegnamenti.

Le fasce

Le GPS, le graduatorie provinciali di supplenza, avranno validità biennale e sono divise in due fasce.

La prima fascia:

abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo

specializzazione per le graduatorie di sostegno

La seconda fascia:

La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

Come presentare la domanda

L’aspirante a supplenza, spiega il ministero dell’Istruzione, “può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo”.

Le Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto, si legge sempre sul sito del ministero, sono utilizzate per coprire le supplenze: fino al 31 agosto (Graduatorie Provinciali di Supplenza); fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza); fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (Graduatorie di Istituto).

Sul sito del ministero c’è anche una piccola guida per l’iscrizione online con tutti i vari passaggi da seguire.