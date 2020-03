Grafica Veneta stampava libri, oggi mascherine (ne ha donate 2 mln alla Protezione civile)

ROMA – “Grafica Veneta” – uno dei maggiori stampatori di libri a livello internazionale – donerà alla Regione Veneto 2 milioni di mascherine di protezione, che è riuscita a produrre in pochi giorni. Saranno distribuite gratuitamente alla popolazione, tramite la Protezione Civile.

Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia, che ha ringraziato il presidente dell’azienda, Fabio Franceschi, per la donazione e per aver riconvertito a tempo record la produzione, riuscendo ad ottenere le nuove mascherine. Franceschi ha spiegato che già oggi saranno immesse sul mercato circa 800-900mila mascherine.

“Ho parlato con il ministro Speranza – ha proseguito Zaia – e mi ha detto di mandargli subito campioni per un’eventuale autorizzazione come presidio. Non sono prodotti medicali, ma funzionano meglio dei foulard”, ha notato.

Per la produzione delle protezioni, Franceschi ha riferito di aver modificato le proprie linee produttive, riconvertendo una delle rotative, altrimenti destinata alla produzione di libri per gli Usa. “Abbiamo utilizzato la normativa sui tessuti protettivi – ha proseguito – e abbiamo ottenuto una barriera molto elevata comunque. Si può usare nella quotidianità, deve essere sostituita due-tre volte al giorno ma non è un problema. Nel giro una settimana potrebbe venire definita dal Ministero come mascherina chirurgica di primo livello”.

Sul piano della produzione, stanno per essere completate le prime 800-900 mila mascherine che saranno consegnate alla Protezione civile regionale per la distribuzione; gli impianti sono in grado di produrre tra 500 e 700 mila pezzi al giorno, in decina giorni si punta ad arrivare a una produzione quotidiana di 1,5 milioni di pezzi. (fonte Ansa)