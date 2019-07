NAPOLI – Al culmine di una furibonda lite con la moglie, l’ha chiusa in bagno e ha tentato di strangolarla. Il tutto dinanzi agli occhi atterriti dei figli. Bloccato dall’intervento della cognata è stato poi arrestato dai carabinieri. È successo a Gragnano (Napoli) dove un uomo di 27 anni è finito in manette con le accuse di maltrattamenti e lesioni ai danni della consorte di quattro anni più giovane.

La donna, che secondo quanto ha raccontato ai militari dell’Arma subiva violenze e vessazioni mai denunciate prima già da quattro anni a causa della gelosia del consorte, ha iniziato a litigare col marito davanti ai loro bimbi. L’uomo, preso dall’impeto, ha afferrato la ragazza e l’ha trascinata in bagno, chiudendo la porta e stringendole le mani al collo. Le urla della ventitreenne sono state avvertite dalla sorella, non presente in quel momento nell’appartamento, che è corsa giù ed è entrata in casa rompendo la porta a vetro del bagno, riuscendo così a separare i due e a salvare la sorella.

L’uomo a questo punto ha provato a dileguarsi ma non è riuscito a lasciare il palazzo perché fermato dall’arrivo tempestivo dei carabinieri, nel frattempo allertati da uno dei piccoli della famiglia che dopo aver sentito le urla, anche se non sapeva cosa fosse successo, ha chiamato il 112.

Portato in caserma e raccolta la denuncia della donna, il ventisettenne è stato arrestato e trasferito in carcere. La ragazza è stata invece in ospedale dove è stata medicata per le escoriazioni riportate e lo stato di ansia in cui si trovava. (Fonte: Ansa).