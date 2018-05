BOLOGNA – Eugeniu Mantaluta, un ragazzo di 23 anni di origini moldave residente a Bologna, è morto questa mattina, 17 maggio, a Granarolo dell’Emilia, comune in provincia di Bologna, investito da un camion mentre camminava sul ciglio della strada. E’ stato sbalzato in un fosso e all’arrivo dei soccorritori del 118 era già morto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’incidente è avvenuto verso le 9.15 nelle campagne fra Granarolo e Lovoleto.

Dalla prima ricostruzione, riporta il Resto del Carlino, il giovane aveva appena avuto un incidente con la macchina, finendo in un campo e contro un palo. Sceso dall’abitacolo della sua Fiat Punto, si è messo a camminare, forse in cerca di aiuto, risalendo sulla strada provinciale quando dopo un centinaio di metri è stato travolto da un mezzo pesante.

Il camionista che lo ha investito è stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato negativo. Gli accertamenti sul cronotachigrafo del mezzo pesante avrebbero stabilito che stava procedendo appena oltre il limite di 70 km orari.