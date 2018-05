ROMA – Un ragazzo di 23 anni, moldavo residente a Bologna, è morto in mattinata a Granarolo Emilia, nel Bolognese, investito da un camion mentre camminava sul ciglio della strada. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Dalla prima ricostruzione, il giovane aveva appena avuto un incidente con la macchina, finendo fuori strada e contro un palo.

Sceso dall’abitacolo della sua Fiat Punto in stato di choc, si è messo a camminare, forse in cerca di aiuto, quando dopo un centinaio di metri è stato travolto da un mezzo pesante. Il 23enne è stato sbalzato in un fosso e all’arrivo dei soccorritori del 118 era già morto. L’incidente è avvenuto verso le 9.15 in via Viadagola, nelle campagne fra Granarolo e Lovoleto. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, in un primo momento è giunto anche l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare per il ragazzo, che è morto sul colpo finendo in un fossato a lato della carreggiata.