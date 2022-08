Grande Oriente d’Italia, “XX Settembre”: il 17 incontro con Biloslavo, Cartabellotta, Latella e Tabarelli dedicato a nuove emergenze

“La Grande Scacchiera” è il titolo, che riecheggia il celebre saggio del politologo polacco Zbigniew Brzezinski (1928 – 2017), scelto per la tavola rotonda che si terrà nell’ambito delle tradizionali celebrazioni del XX Settembre e dell’Equinozio d’Autunno sabato 17 settembre al Vascello.

L’appuntamento è alle 10,30. Interverranno Fausto Biloslavo (giornalista), Nino Cartabellotta (presidente Fondazione Gimbe), Maria Latella (giornalista), Davide Tabarelli (presidente NE-Nomisma Energia). Al centro del dibattito i profondi mutamenti sociali e politici in atto e la nuova partita che si sta giocando tra la pandemia, la guerra, la crisi energetica, il cambiamento climatico.

Gli ospiti: Fausto Biloslavo, giornalista Mediaset

Fausto Biloslavo, oggi inviato Mediaset a Kiev dove sta seguendo per il Tgcom la crisi Ucraina Russia, è stato sempre un giornalista sul campo. Il debutto nel 1982 in Libano come fotografo freelance. Nel 1987 lo ritroviamo in Afghanistan dove realizza un reportage tra i mujaheddin del comandante Aḥmad Shāh Masʿūd e viene arrestato dai sovietici e rilasciato sette mesi piú tardi grazie soloall’intervento diretto dell’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga.

All’inizio degli anni novanta è inviato in Jugoslavia e nel 1997 si reca nella Cecenia sconvolta dalla guerra, dove contribuisce alla liberazione del fotografo Mauro Gallegani, rapito da una banda locale. Nel 2001 è uno dei primi giornalisti a entrare a Kabul al seguito delle truppe statunitensi e nel 2003 segue le truppe anglo-americane nella guerra contro l’Iraq fino alla caduta del regime di Saddam Hussein. Nel 2011 è l’ultimo giornalista italiano a intervistare il colonnello Gheddafi prima della sua deposizione e del suo assassinio. Nella sua carriera ha collaborato con tante importanti testate, dalla NBC, CBS, NDR, TS, a Time Life, L’Express, Insight, Rai, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Corriere del Ticino.

Nino Caltabellota

Nino Cartabellotta, medico, tra gli esperti più autorevoli di ricerca e sanità del nostro Paese, presidente della Fondazione Gimbe, che dal 1996 promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone. Cartabellotta cura anche la pubblicazione annuale del “Rapporto sulla sostenibilità del Ssn” e coordina i progetti di ricerca che la Fondazione conduce con le principali istituzioni nazionali.

E’ inoltre autore di oltre 400 pubblicazioni, coordinatore scientifico delle traduzioni italiane delle linee guida per il reporting della ricerca e delle sintesi delle linee guida Nice, direttore responsabile di Evidence, rivista metodologica open access in italiano, editorialista del Sole 24 Ore Sanità con la rubrica Angolo di Penna, e collaboratore di numerose riviste scientifiche e sanitarie. E’ stati tra i fondatori della International Society of EvidenceBased Health Care ed è membro del comitato direttivo del progetto europeo Towards an InternationalNetwork for Evidence-based Research in Clinical Health Research.

Maria Latella

Maria Latella, volto noto di SkyTg24 su cui conduce il programma L’Intervista, nel quale ospita ogni domenica autorevoli protagonisti della politica, dell’economia e della cultura, ha esordito come cronista giudiziaria del Secolo XIX per poi diventare dal 1990 al 2005 inviata del Corriere della Sera.

Nel 1996 per Riatre ha condotto Dalle venti alle venti, programma di informazione politica e nel 1998 Salomone, un talk show di prima serata dedicato ai temi della giustizia civile. Dal 2005 al 2013 è stata direttore del settimanale “Anna”, che ha rinnovato anche nella testata che è diventata “A” nel 2006. Dal 2015 su Radio 24 conduce Il Caffè della domenica, intervistando i principali protagonisti dell’attualità politica, e Nessuna è Perfetta, programma dedicato alle donne e al lavoro. Editorialista per Il Messaggero ha una costante presenza su Twitter. Ha scritto diversi libri tra cui “Il potere delle donne” pubblicato da Feltrinelli e “Fatti privati e pubbliche tribù” edito da San Paolo edizioni. Da molti anni siede nel board del Centro Studi Americani ed è stata visiting professor all’Institute of politics dell’Università di Chicago.

Davide Tabarelli

Davide Tabarelli è presidente e fondatore di NE-Nomisma Energia, società di ricerca sull’energia e l’ambiente. È stato consulente del Ministero dell’Industria e responsabile dell’attività di assistenza al Ministero dell’Ambiente in tema di cambiamenti climatici. Ha coordinato circa 90 studi su questioni energetiche ed ambientali ed è professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna e presso il Politecnico di Milano.