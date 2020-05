Grande Raccordo Anulare, passeggia in autostrada. Quando arrivano gli agenti li aggredisce (Ansa)

ROMA – Momenti di paura la mattina di martedì 4 maggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del chilometro 13 della carreggiata esterna.

Qui intorno alle 11 un uomo ha aggredito alcuni agenti e poi si è lanciato tra le auto in corsa.

Tutto è partito da alcune telefonate, arrivate alla sala operativa, che segnalavano una persona a piedi sulla corsia di emergenza.

I poliziotti della stradale di Settebagni hanno individuato l’uomo e si sono attivati per indurlo a lasciare l’autostrada.

L’uomo però, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, si è lanciato tra le auto in transito sulla carreggiata.

A quel punto gli agenti lo hanno bloccato con non poca fatica: l’uomo ha iniziato a colpirli con calci e pugni, tentando ripetutamente di sottrarsi al loro intervento e spingendoli verso il centro della carreggiata.

Alla fine il pedone si è calmato ed è stato fatto salire su un’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale, per sottoporsi alle cure del caso.

Denunciato, dovrà rispondere di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, perché alcuni poliziotti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. (Fonte: Agi)