Maxi incidente sul Grande raccordo anulare di Roma. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti tre mezzi pesanti e due auto.

Grande raccordo anulare di Roma, maxi tamponamento

Da chiarire le cause dello scontro avvenuto tra gli svincoli Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale. Al momento si registrano quattro chilometri di coda in carreggiata esterna.

Due feriti sono gravi

A innescare la tragedia sarebbe stato un mezzo pesante che ha dato il via al tamponamento a catena. Sul posto, per liberare i feriti dalle lamiere, sono arrivate le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e il 118. A morire è stato uno degli occupanti dei mezzi tamponati. Due persone sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale in gravi condizioni. Il traffico è bloccato lungo la carreggiata esterna all’altezza del km 62,900.

