Grandinata colpisce vigneti nel Chianti Classico, a rischio prossima vendemmia

Una violenta grandinata ha colpito i vigneti del Chianti con la forte perturbazione di oggi che ha colpito anche la provincia di Firenze non solo il capoluogo. Il maltempo non ha risparmiato la zona del Chianti, tra Panzano e Greve, dove si produce vino Chianti Classico Docg, fino a Montespertoli e, dalla parte opposta del Fiorentino, le campagne del Mugello. Lo rende noto Coldiretti Firenze Prato che sta effettuando un monitoraggio tra le aziende agricole. Per avere un quadro preciso e reale dei danni prodotti dalla grandinata bisognerà attendere qualche giorno quando le piante riprenderanno il normale ciclo vegetativo.

Grandinata colpisce vigneti nel Chianti Classico

La grandine, caduta in pochi minuti e con grande intensità, si è abbattuta sui tronchi delle viti, sulle foglie e sulle piccole gemme compromettendo il futuro della prossima vendemmia. Interessati anche diversi ettari di oliveti. “Per avere un quadro preciso dei danni prodotti dalla grandinata – fa sapere Coldiretti – bisognerà attendere qualche giorno quando le piante riprenderanno il normale ciclo vegetativo”.

