Forte grandinata in Lombardia, Nembro e Alzano allagate FOTO e video

Forte grandinata in Lombardia, Nembro e Alzano allagate

BERGAMO – Una forte grandinata ha provocato nella serata di martedì 2 giugno disagi e danni in provincia di Bergamo, colpendo i Comuni della Valle Seriana, tra cui Alzano e Nembro, già piegati dall’emergenza coronavirus.

A Nembro l’acqua in strada ha bloccato le auto e poi la grandine, che sembrava una coltre di neve, ha invaso le vie. I centimetri di grandine sono stati 30. Acqua e grandine hanno completamente allagato la farmacia. Il maltempo ha mandato in tilt la strada provinciale 36 Nembro-Selvino, momentaneamente interrotta dopo le 18.

A Cerete tra le 16.30 e le 17, ci sono stati 15 minuti ininterrotti di grandine, con chicchi grossi come noci. A Clusone e in zona Ardesio sono stati allertati i Vigili del fuoco, intervenuti anche ad Albino per le forti grandinate.

A Milano è scattato l’allarme fiumi per temporali molto forti prima in Brianza e poi sulla città ma dopo le 21 è spiovuto ed il Seveso si è fermato a 30 cm dall’esondazione.

Disagi anche sulle strade: alcune arterie, come la provinciale 36 Nembro-Selvino, sono state chiuse. Tra Peia e Gandino si è registrato uno smottamento stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi pericolanti anche a Piazza Brembana e nella Bassa, a Treviglio e Verdello.

A Bergamo si sono registrati allagamenti nelle centrali via XX Settembre e via San Bernardino. (fonti AGI, ANSA, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)