PADOVA – Un bambino di 11 anni è morto annegato dopo essere caduto nel fiume Brenta a Grantorto, in provincia di Padova.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno.

Secondo quanto riporta Il Mattino di Padova il bambino è figlio di una coppia di origine marocchina residente a Grantorto.

Il piccolo stava giocando con alcuni amichetti sulla riva all’altezza del ponte sulla cascatella di Carturo, all’improvviso è finito in acqua ed è stato trascinato via dalla corrente particolarmente forte in questi giorni di piogge.

Subito è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e Suem 118.

Secondo quanto si è appreso, stava giocando a pallone lungo le sponde del fiume quando la palla è finita in acqua.

Nel tentativo di recuperarla è caduto in acqua ed è stato trascinato dalla corrente, senza che altre persone che si trovavano con lui potessero aiutarlo.

Immediato intervento del 118 e dei Carabinieri, che hanno recuperato il corpo nella zona del ponte di Carturo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Sulla dinamica stanno ancora indagando i carabinieri che hanno ascoltato vari testimoni.

Sul posto, disperati, familiari e parenti della giovanissima vittima. (fonte IL MATTINO DI PADOVA, AGI)