Gratta e vinci, in quali regioni d’Italia si vince di più? In questi primi mesi del 2023 il Gratta e Vinci ha distribuito in giro per l’Italia ben 58 milioni di euro. Nei primi quattro mesi dell’anno, infatti, secondo i dati dell’agenzia Agimeg, ben 24 persone hanno sbancato il montepremi.

Gratta e vinci, quali sono le regioni dove si vince di più. La mappa

Le vincite, milionarie, sono avvenute tutte in città diverse. Sono tredici le regioni che hanno ospitato almeno una vincita a sei zeri. Il primato alla Lombardia, con 4 vincite milionarie. Seguono la Campania ed il Piemonte con 3. Due vincite a testa – sottolinea Agimeg – per Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Veneto. Un milionario invece per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.

Sette invece le regioni ancora a secco di premi milionari al Gratta e Vinci e precisamente: Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda invece gli importi milionari vinti, troviamo in prima posizione a pari merito Campania e Lombardia, con vincite totali per 8 milioni di euro. A questo punto, per un eventuale calcolo delle probabilità, ci si aspetta che anche le regioni più ”sfortunate” possano cominciare a vincere somme importanti.